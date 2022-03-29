男星李岳在17LIVE人氣訪談節目《李岳Fun4夜》，邀來《全明星運動會》第3季季中賽獲得MVP肯定的徐謀俊直播連線對談，李岳關切擔心徐謀俊手指骨折後遺症，幫粉絲問出許多徐謀俊心裡話，還拱徐謀俊說出理想型、常合作女星素顏模樣等，意外發現陳敬宣超厲害零脫妝，徐謀俊合作過3、4次竟沒見過她素顏。

徐謀俊吸引了大批粉絲湧入《李岳Fun4夜》，訪談間徐謀俊忘記的事都有鐵粉留言幫他秒回，李岳知道大家想聽他聊《全明星運動會》，徐謀俊說「我被比較多人認識是因為狼人殺，參加全明星是想讓大家看到不一樣的我」李岳關切他怎麼會受傷骨折，徐謀俊「可能我的個性關係，我上場就會盡可能地去拚，其實有下意識告訴自己不要太衝，但當那時候來了其實是沒辨法控制自己還是會全力去做。」李岳提醒為了工作受傷留下後遺症以後會後悔，李岳分享自己曾工作出車禍骨折腳踝打鋼釘，醫生說半年不能跳舞，他因不想影響排定工作，還拄柺杖上台撐著跳，坦言「十幾年過去了，其實現在有點後悔，我腳踝後遺症至今沒有好」徐謀俊秀出左手說現在無法像右手同樣緊握，現在彈吉他感覺影響滿多的，準備要開始認真做復健。

徐謀俊說在台北小巨蛋拿到MVP意義特殊、爸媽滿開心，他爸爸本身是體育老師給了他滿多建議，坦言以前曾有想當運動員的夢想，很感謝《全明星運動會》讓我能在小巨蛋這麼多人面前運動比賽，李岳好奇他在場上會有火氣上來時刻？會被說講話很直嗎？徐謀俊說「還滿多的，我在場上其實跟場下是兩個人，因我以前也是籃球隊、網球隊，運動員都知道場上如果要尋求勝利，不應該有不好意思的心情產生，我在場上會叫大家快點，容易變得比較嚴肅，我到後面才知道，其實不是每個人都是來當運動員的，我知道的當下其實滿難過的，有人直接跟我說在場上不用這麼激動，我來又不是來當運動員的。」徐謀俊強調同隊不會因此影響感情「我們大家跟家人一樣，我跟我爸媽也會吵架，但不代表我們感情不好，我本來想說當紅隊的戰士，隊友需要我就貢獻我的能力，不會給太多意見，真的感覺全明星錄完像多了一群家人，大家後來都變得有話直說，家人才會這樣。」

徐謀俊透露最近有新戲計畫，還很想挑戰主持旅遊節目，他說：「我自己滿喜歡戶外，曾想把足跡踏片世界各地」，徐謀俊被拱爆料全明星之外認識女星的素顏模樣，他想想說：「陳敬宣超厲害，我跟她合作過3、4次，還拍了一部戲近半年每天一起，竟然沒讓我看過她素顏！」李岳幫大家問他的理想型，徐謀俊說：「我喜歡安靜的女生，一群人裡她比較安靜一點的，而且她要善良」要他在全明星女生中選一位比較欣賞的，徐謀俊想半天笑說「我選粿粿會不會比較好，因為她已經死會了」李岳笑虧「你有在擔心這個？在場上不是很直話直說嘛，現在就不敢了」徐謀俊求饒喊好難選。李岳發現留言區異常現象，忍不住喊「怎麼他一說喜歡安靜的，你們全都安靜不敢留言了」原本互動熱烈的留言區瞬間一片安靜。

討論到《全明星運動會》第4季兩人是否考慮爭取報名，十足運動員精神的徐謀俊很有興趣再參加，李岳則一臉認真秒喊「不考慮！我每次只要出運動相關的外景，我都受傷，每出必傷，全明星我真的不行，徐謀俊運動這麼厲害都會骨折，我去會死在上面。」李岳自知運動不行，希望接下來能常在狼人殺碰到徐謀俊。本週四31日晚間十點《李岳Fun4夜》張文綺將在剛入厝的新家和李岳進行訪談，並將帶來她投資在台中開的鹹酥雞店即將開幕相關喜訊。