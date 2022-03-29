2025非核家園要達到再生能源占比20％的目標宣告跳票後，經濟部長王美花今在立院備詢時，被問到再生能源何時才能達到20％，她說，可能是2026年或2027年，這還要再回去算一下。被問到台電高層是否已向經濟部談過核二、核三廠的延役，她說，針對延役會碰到什麼問題，台電確實有向經濟部說明過。

立法院預算中心年初提出報告指出，綠能在2025年發電占比僅會達到15.2％，綠能占發電二成將跳票。對此，經濟部部長王美花當時回應，主因台灣整體經濟比2016年預估還要好，用電量大幅增加，「分母變大，分子不變」，造成綠電占比未達二成目標。

對此，國民黨立委曾銘宗今質詢時指出，據他了解，非核家園政策中，有關再生能源要在2025年達到總發電量20％的目標確定做不到後，目前經濟部評估得到2028年才能達到20％，是否真是如此？王美花回應，「應該不會這麼久啦。」

曾銘宗追問，經濟部給立法院的資料就是寫會延期，到底要多久才能達標，不要只是用形容詞來描述這麼重要的事情。王美花仍僅表示，「這個要回去精算一下，20％的部分，主要是分母變大了。」

當曾銘宗要求說出具體時程，王美花才鬆口說，「我們的同仁算要到20％，可能是2026或者2027年。」但她還要回去確認，因為還包括分母的計算與再生能源上來的時間。

這時曾銘宗追問，2025非核家園做不到之後，「我的理解，台電高層已經跟政院、經濟部談過核二與核三廠的延役，有沒有這回事？」

對此，行政院長蘇貞昌表示，非核家園是國家的目標也是法律的規定，所以並沒有說要延役。

但曾銘宗不滿地喊話，「不要撒謊，有沒有這回事？」王美花才回應，由於有非常多的立委關心核二、核三會不會延役，因此有關於延役會碰到什麼問題，台電同仁是有來做過說明，「主要是針對延役會碰到的相關問題來做說明。」至於台電是否已向政院報告過？王美花則表示沒有。