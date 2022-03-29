ESG成顯學，富邦媒(8454)momo宣誓「台灣ESG綠色電商NO.1」，富邦媒總經理谷元宏表示，電商大者恆大的趨勢已經顯現，除了營運成長，下一個目標是成為「台灣ESG綠色電商NO.1」，將領先同業導入SBTi科學基礎減量目標倡議，接軌國際氣候變遷趨勢，以行動實踐永續綠色營運承諾。

富邦媒朝台灣ESG永續企業邁進，身為線上零售產業首重「環境永續」課題。momo近年積極投入「綠色消費」、「綠色營運」、「綠色物流」，谷元宏表示，全球綠色消費趨勢的崛起，富邦媒於2019年momo開設「綠色生活館」推廣綠色商品與永續理念，至今館內已號召超過130個擁抱永續理念的品牌夥伴、提供高達5200項綠色商品予消費者選購。多元豐富的商品選擇，進一步推升蓬勃的綠色商機，2021年綠色生活館年增業績、月不重複有購會員數成長皆高達70%；momo電視購物也發揮商品開發實力，強化開闢在地農特產、MIT商品以及綠色食品，2021年協助推廣商品數更突破4500項；此外，momo也投入創造新型態循環經濟，提供APP舊機(手機)回收服務，回收比數下半年比上半年成長82%。

在momo綠色營運部分，谷元宏表示，除日常的辦公室廢棄物減量、無紙化作業的推行外，因身為電商零售通路業，其營運能源耗用主要以外購電力為主，momo北區物流中心屋頂設置4500坪太陽能發電系統，2021年累積發電量1,337,034度，正在建置規劃南區物流中心及其他自有倉儲，也將評估設置太陽能板，透過自建再生能源系統，提高再生能源使用比例，降低整體組織碳排放；此外，momo投入溫室氣體排放監控，2021年內湖總公司、北區物流中心及4個主倉通過ISO 14064-1溫室氣體盤查查證；今年更將導入SBTi科學基礎減量目標倡議，透過科學方式計算減碳目標、路徑與策略，接軌「淨零排碳」的國際新趨勢。

在綠色物流議題部分，谷元宏表示，隨著營運的成長，網購包材成為關注的重點，momo透過使用再生料與可分解料的紙箱與包裝袋，促進環保永續，2022年momo更將持續推進友善包裝計畫，全面使用100%環保分解袋，致力由源頭開始進行廢棄物減量、塑膠循環。momo也踴躍響應環保署網購包裝減量政策，除與郵局合作之循環袋回收點外，今年更攜手美廉社全台逾800間門市合作，至今環保循環袋回收據點全台已達近1萬個。

在綠色運輸上，momo投入打造綠色車隊，現所採購之運輸車輛100%皆為環保車輛，今年將再新增購置電動車計畫；momo亦持續衝刺短鏈布局，縮短與消費者的距離，加上與配送商、供應商三方協作，實施運送去節點，達到減少運送趟次，為運送里程減少碳排放而努力。