中菲行(5609)今年前2月營收延續去年強勁表現，營收年增58.21％。對於上海爆發疫情，公司認為，貨量及物流的確受到衝擊，但疫情過後，這些貨物還是必須要出貨，目前只是遞延。今年從俄烏戰爭到通膨、美西工人罷工，充滿很多不確定因素，但中菲行持續爭取貨量成長，全年還是審慎樂觀。

中菲行目前空運比重仍達5成，空運受到俄烏開戰影響，報價走高，不過以台灣空運市場來看，最重要的市場還是以美國為主，歐洲運價波動對台灣空運業績影響不大。

海運部分，前2月達到45.8％，是帶動前2月營收主要動能。雖然上海航交所運價短期下滑，相較去年同期還是大幅成長。上海雖然封城，影響物流，但貨還是要送到客戶手上，預期遞延至4月第二周至第三周出貨。

此外，5月開始是美國線年度新約，目前航商有意願簽2年至3年長約，大型直客簽約的意願高，顯示客戶仍對高運價有擔憂，想藉長約鞏固運輸需求，不過航商也減少承攬業者艙位，轉投入現貨市場，爭取高運價紅利，後續承攬業者勢必需再視市場需求調整自身運能供給。