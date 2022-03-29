DC「閃電俠」伊薩米勒為搶卡拉OK麥克風在夏威夷被捕 13:572022/03/29 中時新聞網 吳宜珊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 伊薩米勒夏威夷被捕。（shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 29歲好萊塢男星伊薩米勒（Ezra Miller）在DC超級英雄電影中飾演「閃電俠」，卻因涉嫌在希洛酒吧交戰而因行為不檢和騷擾而被捕。 據外媒報導，夏威夷縣警方表示，當酒吧里的顧客正在唱卡拉 OK 時，這位 29 歲的演員伊薩米勒變得焦躁不安。且警方稱，伊薩米勒大喊髒話，從一名唱卡拉 OK 的 23 歲女子手中搶過麥克風，隨後向一名 32 歲玩飛鏢的男子猛撲過去。 基隆疫情升溫 4個分局偵查隊全淪陷 籌備600天 挑戰烈日、大雨和地震 #酒吧 #演員 #OK #米勒 #夏威夷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 TikToker清明時尚出遊 提案「仙氣眼妝、桃花妝」 18:432022/03/28 生活 《角頭》影集將開拍邀韓星軋台灣幫派 04:102022/03/25 娛樂新聞 演活《華燈》少女Rose 王淨從困在別人眼裡到活出自己 11:332022/03/22 娛樂 遇上烈日、下雨和地震 明華園總團拚了 16:542022/03/24 生活 三星BESPOKE設計品味家電登台 04:102022/03/23 時尚消費 劉亮佐教出影帝兒子 林世宗：「拜託教我演技搶選票」 10:272022/03/23 娛樂 百白加入男神陳柏霖公司 一起「蜜月旅行」零適應期 18:122022/03/22 娛樂 阿公店翻版》基隆小吃卡拉OK店 兩大變相「極樂手法」曝光 10:582022/03/29 社會 林哲熹全裸護鵰 《愛的混混》搞笑擔當 04:102022/03/23 娛樂新聞 58歲《AV帝王》男星爆性侵2女演員 女遭硬上難過都能當父女 22:042022/03/23 娛樂 專訪發行全球頂尖酒吧NFT的王偉勳 17:342022/03/25 生活 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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