29歲好萊塢男星伊薩米勒（Ezra Miller）在DC超級英雄電影中飾演「閃電俠」，卻因涉嫌在希洛酒吧交戰而因行為不檢和騷擾而被捕。

據外媒報導，夏威夷縣警方表示，當酒吧里的顧客正在唱卡拉 OK 時，這位 29 歲的演員伊薩米勒變得焦躁不安。且警方稱，伊薩米勒大喊髒話，從一名唱卡拉 OK 的 23 歲女子手中搶過麥克風，隨後向一名 32 歲玩飛鏢的男子猛撲過去。