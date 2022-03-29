前總統陳水扁日前接受訪問時談到扁案，他指出自己的太太吳淑珍被人攻擊是愛錢、貪錢，才導致自己受連累，但他說若吳淑珍真的愛錢就不會嫁給他一個三級貧戶的窮小子，「是我的事情，我絕對一肩挑，我不會推卸責任」、「你可以講吳淑珍不會理財，這部分處理可能很糟糕，但是絕對不是所謂的貪汙犯罪！」

奧斯卡新科影帝威爾史密斯（Will Smith）昨（28）日在頒獎典禮上霸氣護妻的行為，引起全球影迷討論，而陳水扁日前接受華視《三國演義》訪問，也在節目上護妻！陳水扁表示，吳淑珍是一個麻豆名醫的掌上明珠，如果真的這麼愛錢就不會選擇下嫁給一個三級貧戶的窮小子阿扁，「她是跟我私奔的欸！門不當，戶不對。所以如果她愛錢，她就不會嫁給我！」

陳水扁透露，他擔任律師期間曾辦過海商的案件被倒帳，當事人簽支票付律師公費，結果有幾次跳票，但吳淑珍說「給律師的錢都會跳票，代表他真的有經濟上的困難」，他聽完後就決定不向對方提告，當成是義務幫忙打官司，「我太太就是這樣的一個人」。

除此之外，陳水扁提到他任內主動將一個月80多萬的薪水減半一事，加上年終的話8年下來超過4、5千萬元，而之所以會有這樣的決定，也是因為吳淑珍指出2000年他就職後國際景氣直直落，台灣經濟也受到影響，「人家生活越來越苦，總統應該主動的減薪一半」，並說就算領40多萬元還是可以生活的很好，「就是太太這樣的一句話，我們就主動宣布總統薪水減半！」