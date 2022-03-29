嘉義縣議員黃芳蘭、林淑完皆表態要爭取民進黨提名選民雄鄉長，兩人今晚進行電話民調，這幾天雙方方陣營積極拉票、宣傳。（取自黃芳蘭臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員林淑完表示有信心取得鄉長參賽權，如結果不如預期，也會欣然接受。（林淑完提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員黃芳蘭則說盡力而為，她對自己有自信。（取自黃芳蘭臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

年底九合一基層選舉，民進黨嘉義縣黨部提名登記作業4月18日至22日登場，目前尚有幾個重點鄉鎮尚在協調鄉鎮市長人選中，至於全縣人口數最多的民雄鄉，在縣議員黃芳蘭、林淑完積極表態爭取黨內提名下，今晚兩人將進行一場會外賽，採電話民調決定誰代表民進黨選鄉長。

由於尚未進入實質提名作業，日前黃芳蘭、林淑完雙方在立委陳明文、鄉長何嘉恒等人協調下，同意委託民調公司進行市話民調，據黨部主委林秀琴說法，協調內容包括民調高的選鄉長，低的繼續選議員，希望在此共識和默契下，避免因初選影響黨內和諧，甚至波及縣長選情。

林淑完、黃芳蘭雙方基層實力相當，在地方上各擁支持度，這幾天兩人積極掃街拜票，為晚間6點登場的民調衝刺，也因兩人的大動作，民雄這幾天有濃濃的選舉味。

林淑完說，主要是雙方協調一直沒有成功，才會進行這場民調，她有信心取得鄉長參賽權，如結果不如預期，也會欣然接受。黃芳蘭則說盡力而為，她對自己有自信。