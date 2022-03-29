百萬網紅Yumi.k過去因一支被朋友肘擊的影片爆紅，她傲人的G級身材和甜美面孔一夕間成名，豪放大膽的穿衣風格，吸引許多粉絲。近日她在Instagram曬出一張蕾絲透膚裝的照片，並標記地點在桃園的華泰名品城，寫下心情「老了一歲」，並附上無奈小哭的表情符號，似乎在說26日正好是她的生日，她在生日當天感嘆自己年紀又變大一些，逛街服裝卻引來粉絲暴動回應。

照片中的背景就是在桃園的華泰名品城，當天似乎天氣不錯，沒有下雨她的背後是藍天白雲，一頭烏黑長髮隨意批在肩上，畫面中央就是深邃事業線，雪白UU幾乎一半露在外面，而仔細一看Yumi.k裡面穿著膚色的內衣，外面是蕾絲透膚上衣，完全遮不住裡面的內衣，這種穿搭組合在G罩杯加持下居然意外好看，配上牛仔短褲，夏天的清涼感都出來了。

不少網友祝福她生日快樂，也有人被美照迷倒「香港不可能出現這種風景，台灣真好」、「華泰最美冰淇淋」、「可惡在我家附近怎麼沒遇到妳」、「這身材很犯規」、「曲線玲瓏」、「不是老了一歲，是更嫵媚和散發女人的魅力」、「華泰暴動就是因為妳」、「要去巧遇了」、「不老不老，還是很美」、「這是穿內衣出門的部分嗎」

就算年齡增長一歲，仍然不減Yumi.k的高人氣，短短幾天就累積2.5萬的讚數，事實上Yumi.k穿著大尺度服裝出現在公眾場合已經不是第一次了，先前她曾只穿內衣，下面套件黑色運動長褲就到羽球館打羽球，對比旁邊運動民眾都是偏保守舒適的運動服裝，只穿內衣的Yumi.k成了羽球館中最吸睛的存在。