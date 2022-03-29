男星納豆（林郁智）在1月底因頭痛就醫，就醫後發現腦出血、腦壓過高，緊急開刀治療，納豆術後住院並全面停工，而納豆的臉書自1月25日發表聲明稿後，就沒再更新，不過納豆工作團隊稍早則轉發納豆新片《頭七》的預告，吸引不少網友留言為納豆加油打氣。

納豆術後專心休養並全面停工，日前一度傳出納豆已坐輪椅出院，不過納豆經紀人則強調，納豆還在醫院復健中，外界也都很關心納豆的近況，而納豆的臉書自1月25日發表聲明稿後，就沒再更新，不過納豆工作團隊稍早則轉發納豆新片《頭七》的預告，並代發文：「4/1《頭七》上映，請大家到戲院支持！#編」。

納豆臉書全文。（圖／取材自納豆臉書）

這是納豆臉書相隔2個月後，終於再發文，雖然不是本人更新，但仍吸引好友李易留言：「豆哥好好休養，等你更多的作品」，男星邱逸峰則喊話：「親愛的豆～好好休養喲 等你健康回歸」，許多粉絲也留言：「加油，祝早日康復」、「加油 儘快回歸諧星身分，病人不適合你」、「納豆加油 平安歸來」。

納豆女友依依日前在白色情人節曬出和納豆的合照，小倆口站在馬路上、牽著彼此的手望著對方，只見納豆剃了平頭、開心露出燦爛笑容，身穿黑色吊帶褲的他，身形看來瘦了不少，下一張則是納豆和依依躺著自拍，露出嘟嘴和眨眼的動圖，小倆口互動相當甜蜜，畫面散發滿滿粉紅泡泡。