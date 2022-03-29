美股四大指數28日同步反彈上揚，亞股今（29）日漲跌互見，由於去（110）年財報本周四截止公告，接下來就是4天清明連假即將來到，台股連日來量縮整理，市場欠缺追價買盤，電子及金融二大族群休兵，貿易、生技、航運及玻陶等相對具有題材的傳產股領頭上揚，扮演撐盤要角。

台股加權指數今天出現開高走低，一早曾反彈伴隨日韓港陸股反彈，而上攻17,585點，上漲約65點，但隨著陸韓股愈盤愈低，加權指數也跟著走軟，並於12點之後翻到盤下，至12點45分時，成交值僅有2千餘億元，市場估計今天仍應只有約2,500億元的低量能。

傳產股今天表現亮眼，代表傳產類愛的非金電指數多維持上漲0.3％，其中，玻陶因冠軍漲停，帶動類股指數大漲超過2.5％，另貿易百貨、生技、觀光等也大漲1％以上，另航運、化工漲幅近1％，汽車、電器電纜、紡纖及營造等，也同步上揚。