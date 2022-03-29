楊姓女子深夜獨自一人開車到超商前尋求員警協助，她急得說自己和朋友有約，但對方沒接電話，希望員警能幫忙聯繫，不過話都還沒說完，員警就聞到她身上濃濃酒味，過程中她還直呼好倒楣，果真一測，酒測值高達0.64，最後依規定移送偵辦。

高雄一名59歲的楊姓女子29日深夜3時多，獨自一人開著車行經三民區九如二路與安東街口時發現巡邏員警，急得停在超商前上求助，她下車後跟員警說自己與朋友有約，但打電話都沒人接，急忙忙地說：「人民保母辛苦了，你幫我打一通電話，打都沒有接，我怕他認為我失約」，但話都還沒講完，員警就先打斷：「妳等一下，我聞到你有酒味」。

楊女身上飄出濃濃酒味怎麼都賴不掉，只好乖乖承認自己出門前確實有喝2瓶啤酒，也直呼：「好倒楣」，酒測值果然高達0.64，最後依規定將其依公共危險罪移送地檢偵辦。

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