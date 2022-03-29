全球知名電競品牌雷蛇（Razer），遭台灣一名柯姓資深工程師指控，2年前因涉及性騷擾遭台灣區蕭姓總經理逼迫簽下自願離職書走人，認為遭非法解雇而提告確認僱傭關係。台北地院審理後，認為難認柯男違反工作規則、情節重大，有解雇的必要，且雷蛇未給予充分時間思考，柯男迫於無奈簽下的協議書無效，判決雙方僱傭關係存在，雷蛇需給付柯男每月14萬元薪資及每年28萬餘元年終獎金。可上訴。

柯男除否認性騷，並主張自己2016年7月20日到公司任職，2020年12月4日他涉及一起性騷擾案件，蕭姓總經理限他一天內從簽署自願離職協議書，或由公司單方面解雇中選擇，強調自願離職公司會多給2個半薪水，如被公司解雇將影響請領退職金，去勞動局申訴反而會讓性騷擾事件曝光，迫使他最後不得已簽下協議書。

雷蛇則辯稱，當初性騷擾案迴避台灣幹部，由新加坡總公司主管進行調查後，認為事態嚴重而決議合意終止僱傭契約或依法解雇，公司沒有使用任何強暴脅迫手段。

北院認為，雷蛇性騷擾調查案的決議，沒有附具體理由，難以認定柯男違反工作規則、情節重大，而有解雇的必要。且蕭姓總經理約談柯男討論離職，要求柯當天就做出選擇，若他不簽協議書就由公司單方面解雇，已影響柯男的決定和選擇。因此在當下地位、資訊不對等狀況下，柯男並非在「締約完全自由」情況下簽署協議書，因此協議書無效，判決雙方僱傭關係依然存在。