林姓男子被李姓同事持刀刺入左大腿，緊急送醫仍失血過多身亡。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

大村鄉台一線中山路旁的風林火山貨運公司發生命案，殺死同事的林姓男子被警方逮捕依殺人罪嫌送辦。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

大村鄉台一線中山路旁的風林火山貨運公司發生命案。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣大村鄉28日深夜驚傳凶殺命案；44歲林姓男子因長期排班宿怨，與相互代班的37歲李姓男子不合，昨晚兩人又因工作分派問題衝突，兩人在公司外停車場談判，林男一時情緒激動，持麵包刀刺向李男大腿，因失血過多，緊急送醫仍宣告不治。警方到場將林男逮捕，依殺人罪嫌移送偵辦。

警方初步調查，位在大村鄉台一線中山路3段大馬路旁的貨運公司「風林火山」，昨天晚間8點多傳出男子爭吵叫囂聲響，林男與李男平日就因為排班問題不合，常常爭吵不休，昨晚兩人再度因為公司的工作分派問題起爭執，憤而約在公司外停車場空地談判。

沒想到兩人話不投機半句多，講沒兩句就劇烈爭吵，衝突中林男手持麵包刀刺中李男左側大腿，當場鮮血直流；消防人員獲報到場，李男已經因失血過多陷入昏迷，呼吸中止，緊急送至員林基督教醫院搶救，仍宣告不治。

根據了解，其他同事員工表示，兩人都是拖車司機，卻因排班問題多次在公務群組中互嗆，昨晚應該也是因為工作分派不公，其實大家都是好同事，有問題應該好好溝通，鬧到這樣出人命實在太不值得。