央行升息連帶「學貸族」負擔也將加重，國民黨立委曾銘宗今趁著329青年節向行政院長蘇貞昌提議，教育部1年預算近2千億，若幫忙支付幾十億的利息其實非常少，政院應研議凍漲甚至是把利息降至0.5％。對此，蘇貞昌持正面態度，強調會責成教育部，研擬讓因升息而受到衝擊的的貸款戶給予特別的補貼。

央行日前宣布升息1碼，學貸利率也跟著從0.9％調升至1.15％。對此，曾銘宗今質詢時指出，國內低薪問題嚴重，經常性薪資落在3萬元以下者佔30％，4萬以下佔64％，但蔡英文在2018年說過，低薪問題不解決是對不起年輕人，如今過了快5年，政院是否能拿出行動力，具體解決年輕人的低薪問題？

對此，蘇貞昌表示，總統對照顧年輕人很有誠意，陸續提出加薪、減低負擔的種種作為，「你覺得還有哪些可以做，我很尊重你的意見，請多指教，可以做的我們一起努力。」

曾銘宗指出，目前最想做的是解決學生貸款的壓力，由於申請學貸者往往是由相對弱勢的家庭申辦，本來利息是0.9％，如今升息後變成1.15％；但教育部1年預算將近2千億，支付幾10億的利息，比例其實非常少，因此政院應思考凍漲學貸利息，甚至是降到0.5％。

對此，蘇貞昌持正面態度表示，針對這點，會責成教育部，針對「因為升息受到衝擊的的貸款戶」給予學生特別的補貼，讓他不要受衝擊，會請教育部往這方面來考量。