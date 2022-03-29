今年7月舉行的分科測驗簡章明天公布，原本未在學測答案卷簽名被扣1級分者，對應的分科測驗會被扣幾級分？教育部長潘文忠今天表示，目前如果以級分的方式，1級分一定是最小的單位了，大家共識就是以最小化的方式來做處理，大考中心公布簡章時會向大家來說明。

潘文忠表示，有關分科測驗的簡章，大考中心之前就對外清楚的表達，3月底之前來公告，讓考生可以提早的來做這方面的準備。對於在學測中有5766份答案卷未簽名，導致考生該科被扣1級分，對應到分科測驗成績，會以最低最小化的方式來處理，希望讓當時未簽名的孩子的影響降到最低。

據了解，今年分科測驗，第一天考自然科的4科，第二天考社會科的3科，許但多家長及老師認為，第一天考自然科4科，對考生太辛苦了，應該調整。

潘文忠表示，因為不是所有的學生都會考所有的科目，即使是數理組的考生也未必所有的考科都會做全部選考，大考中心決定第一天考自然科所有科目、第二天考社會科所有科目，相當程度已參考到相關人員的這些意見。