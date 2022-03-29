國民黨縣市首長候選人至今未明朗化，黨副秘書長、台北市議員羅智強的動向引發外界關注。港媒直言，羅是藍營公認的空戰第一戰將，若黨中央若沒將羅擺在對的位置上，恐讓他成「空包彈」，空有高人氣卻無處可選，必將衝擊國民黨整體選情。

香港媒體《中評社》29日評論指出，羅智強近期行腳桃園，因其擅打空戰、自帶聲量，獲得不少好評，也讓支持他參選桃園市長的聲音愈來愈大，「圍強計畫」也隨之傳出。但曾任桃園縣長的國民黨黨主席朱立倫日前稱「桃園不管藍綠陣營，歷次選舉都提名在地候選人」，被認為是給了羅一個軟釘子，也可見黨內競爭之激烈。

評論認為，以黨內民調初選來決定提名人選，應最能服眾。但黨內評估，桃園多數選民仍是土生土長在地人，地方上具有影響力的民團與組織，也多是宗親會、社區發展協會等強調地緣與宗族關係的團體，因此桃園選舉歷史上，沒有任何一位非桃園出生的候選人當選過市長，故目前似乎並不考慮以初選方式決定市長選將。

對此，評論表示，朱立倫若想展現魄力，就必須協調出最能幫國民黨拿下桃園的人選，桃園如能勝利，就代表國民黨選舉成績不會太差，也攸關朱能否保住主席之位；但若處理不慎，讓本是對付綠營犀利子彈的羅智強成了「空包彈」，恐擴大成藍營的自傷，那對選舉就非常不妙。