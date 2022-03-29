為迎接台商回流的產業開發及土地需求，政府於2020年選定5座自台糖農場先行規劃產業園區案，其中的中埔產業園區今(29)日於環評再開初審會議，經環委決議強化園區事業廢棄物處理，以及補充滯洪池操作、周邊植栽等相關規劃，本案補正通過，並送大會審查。

環保署今日召開「中埔產業園區設置計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議。

本開發案開發面積約67.61公頃，位屬大埔美園區、頭橋、民雄、新港及嘉太工業區等產業發展軸帶， 10公里範圍內有嘉義大學、大同技術學院及民雄航太園區，可提供園區相關研發及人力支援。引進產業別包含食品及飼品製造業、金屬製品製造業、電子零組件製造業、機械設備製造業等。

開發單位表示，嘉義縣鹿草焚化爐2020年營運資料顯示，尚有處理餘裕量約88公噸／日(3萬2120公噸／年)，可滿足本園區2028年廠商進駐率達100％之需求，嘉義縣環保局已函文同意處理本園區之一般及一般事業廢棄物。

此外，水上園區考量長期處理及處置設施，將依據最小經濟規模之廢棄物處理設施設 計容量50噸／日估算，未來中埔及水上園區產生廢棄物總量，若達前述設計容量的80％，將啟動水上園區廢棄物設施用地之規劃評估。

開發單位指出，園區開發不改變集水分區，並依集水分區劃設2處滯洪池設施於地勢高程相對較低處，以利蒐集逕流量，當滯洪池水位高於設計水位時，則溢流至聯外排水路。

環評委員決議，本案就生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響之程度及範圍，經專業判斷無影響重大之虞，但仍須強化園區事業廢棄物的處理規劃，以及滯洪池操作、周邊植栽等相關規劃，本案決議通過，並送大會審查。