近2500萬人口的上海，不敢一次採取全城封控措施，先是畫分中高風險區，一次封控14天，從昨天（28日）起更大規模的浦東、浦西輪流封控，一次4天。一名上海主婦Lily自嘲，先生在外工作、投宿在尚未封控的朋友家，已經一個月沒見到面，自己必須獨自照料2個年幼的孩子，每天不僅要張羅三餐，還要帶小孩、看小孩的功課、照顧寵物，缺少先生的幫助，讓她感覺自己成為「疫情寡婦」、「疫情單親母親」，身心俱疲。

住在松江區的Lily是全職家庭主婦，和先生育有兩個子女，女兒唸小二，兒子才剛滿1歲開始牙牙學語。Lily接受本報記者訪問時表示，先生的工作性質無法在家辦公，固定一個月都得到外地出差兩三趟，但是只要在家，都會貼心的協助做家務，幫忙刷碗、倒垃圾、安撫小孩、遛狗，她碰到事情，除了和閨蜜說，也會找先生商量。

但自從上海的疫情開始日益嚴峻後，從二月底，光是她居住的小區就因為發現確診者和密接者，先後被封控2次，每次14天。而先生無法在家遠距辦公，必須人親自到現場調研後撰寫評估報告，因此這段期間只能輾轉借宿在風控區以外、不同友人的家中，她則成了「疫情寡婦」。

Lily說，先生還是很顧家，擔心家裡食物不夠吃，會幫忙採買生鮮蔬果肉品放到社區門口，等她下樓來拿，夫妻倆人只能隔著大門相視揮手。「我那一刻才真正體會到了，什麼叫世界上最短的距離。他就站在大門外，我卻無法和他握握手，或是給他一個擁抱。」

先生不在家，家裡的重擔全都落在Lily一個人身上，既要督促女兒上網課、寫作業，還要照顧剛開始學走路、學說話的兒子，在固定時間帶著孩子去檢驗核酸，隨時和鄰居交換情報，掌握社區裡的大小動態，如果一有什麼風吹草動，像是社區出現確診者、無症狀感染者，導致又要繼續風控的話，她也能在第一時間通知先生。

Lily說，她曾想過帶著2個孩子回老家四川避疫，請父母幫忙帶孩子，減輕肩膀上的重擔，但老家的街道辦一聽她住在上海，「就像見到鬼一樣，避之唯恐不及，立馬回覆如果要回來也可以，但必須隔離14＋7天，要我再考慮看看」。她感嘆，各地嚴厲的防疫措施，讓她體會到現在上海人到哪裡都不受歡迎。