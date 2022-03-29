德國重要電力和天然氣公司E.ON.執行長Leonhard Birnbaum周一指出，德國想要獨立於俄羅斯天然氣供應之外，另外組織替代的來源，這需要約3年的時間。

當德國新聞節目詢問到多快可以擺脫俄羅斯天然氣供應之時，執行長回答，我們估計約需要3年時間。

Birnbaum補充說，如果沒有俄羅斯天然氣，德國經濟將遭受巨大傷害，可能的話，應避免這種損傷。

另外德國天然氣監管單位將住宅的暖氣供應優先於工業使用之上，這將使得需要能源的鋼鐵製造商首當其衝，承受能源供應削減的衝擊。然後，下游的各行各業由於零組件和中間產品短缺，將會出現第二輪的衝擊。

另外義大利石油巨頭埃尼(Eni)執行長Claudio Descalzi也在周一提出類似批評，認為歐洲從未思考過自身能源安全的策略，替換俄羅斯能源不是一件簡單的任務。他在阿聯酋一場產業活動上批評說，就能源而言，歐洲是一個空盒子，歐洲沒有自己的能源，也從未想過一個能源安全的策略。