從命理角度來看，面相能反應一個人的運勢，如果臉上有疤痕，可能會讓面相產生改變，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果在額頭、眼尾、山根、鼻子上有疤痕就屬於「破相」，容易影響運勢，建議調整處世態度，才能擺脫霉運。

▍1.額頭有疤痕

額頭象徵早年運勢，若是上面有疤痕，則年輕時比較辛苦，事業難以發展，而且這類人性格極端，容易做出對人不利的行為，若是整個臉型呈惡相，那就更要小心了，不能輕易得罪，以免惹禍上身。

建議提高自我修養，學會心平氣和，遇事少和他人爭論，好運自會相隨。

▍2.眼尾有疤痕

眼尾的區域是夫妻宮，也被稱為奸門，若是這個部位出現疤痕，代表此人的婚姻狀況比較糟糕，容易與另一半產生摩擦，對伴侶缺乏尊重，很難擁有穩定的婚姻。

建議夫妻之間多多溝通交流，要互相尊重，學會傾聽。

▍3.山根有疤痕

山根即是兩眼之間的鼻樑位置，代表先天的遺傳基礎及意志力。另外，也可以從這裡預測中年運勢。此處有疤痕的話，做事缺乏意志力，很難堅持下去，而且祖業容易受損，如果繼承家產，也難以把這筆財富留在身邊，中年易遇到坎坷和變故，事業方面受到影響。

建議學會堅持，要懂得「精誠所至，金石為開」的道理。

▍4.鼻子上有疤痕

鼻子代表著一個人的財富和感情，上面出現疤痕，不但代表容易破財、漏財，同時也象徵感情方面波折較多，會愛上不該愛的人，陷入困境。

建議與人交往時，不要輕易交出真心，觀察一段時間，確定對方是值得信賴的對象後，方可投入。

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