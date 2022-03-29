新北中和爆社區群聚 陳時中：同一條街陸續染疫很怪

疫情指揮中心今天公布本土新增33例，其中新北中和某社區就一口氣新增7人，當中6人都住在同一棟雙邊公寓中，指揮官陳時中說，該起群聚集中在中和某社區76巷11弄、9弄，是否為與原本中和便利商店確診舊案有關，有待釐清。

陳時中表示，這兩天一直說很奇怪的，同一條街陸續都有人染疫，新北社區中匡列，並發出簡訊讓民眾前往篩檢，原本4個案例，在牛肉麵店服務，原本是在其他地方的牛肉麵，3月21日調到中和麵店支援和先前案22639有足跡重疊，但因為Ct值很高，連續採檢兩次都是陰性。因此仍待釐清。另外3例都住在76巷11弄、9弄中。

另外一名確診者也住在公寓周邊，為勞保局員工則是足跡相關，陳時中說，這名個案只是社區足跡有關，關聯性有待進一步判讀，新北市也已經展開疫情調查，目前新北市也已先把這幾棟樓清空，並將請環境專家去檢視，包括排水、浴廁通風都要做檢測。