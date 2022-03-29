單日爆6起不明感染個案 陳時中認：社區多點爆發

本土疫情炸鍋！今暴增33例確診，基隆、新北、台北、桃園、彰化與台東都出現確診案例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，全台有8人、6起個案感染源不明是個警訊，這幾個案例之間看起來也沒有地域或職場的關聯性，顯示台灣社區現在多點爆發。

陳時中表示，今天單日就新增6起不明傳播鏈導致8人確診，分別為兩起家庭群聚，彰化寵物店群聚2人確診、松山家庭群聚外傭與其雇主2人。另外四起都是個人，分別為台北市1名銀行員孕婦、新北市永和家管1人、淡水1名50多歲男子因為發燒採檢確診、基隆安樂區1名男性也因出現全身倦怠採檢確診。

陳時中也說，目前全台有8個人，共6起個案的感染源都不清楚，看不出來有特別的地域關聯性和職場關聯性，也許過2天的疫調能夠進一步調查找出關聯，不過，就目前來看這是一個警訊，表示社區有多點爆發，因此呼籲民眾如果出現相關症狀就去採檢站採檢。

今天增加的6起感染源不明個案，加上原本的不明感染源傳播鏈，目前全台共累計有17條不明感染源傳播鏈。陳時中表示，目前的規模上應要提高警覺，一步一步圍堵，民眾應趕快打疫苗，並戴好口罩、維持社交距離與勤洗手。

陳時中也說，民眾若出現相關症狀，就自主快篩或去篩檢站採檢，並且要儘速通知曾經接觸過的朋友，將自主應變做好，企業也是要把自主應變作好即可。