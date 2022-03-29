北彰化傳出有2例確診者，為一對夫妻，公所清潔隊一早出動大清消。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情延燒，蔓延到中部，彰化傳出一對夫妻確診，其小孩就讀的幼兒園，漏夜完成消毒、擴大採檢家長與幼兒200多人。詳細疫調，彰化縣衛生局將於下午2時30分透過防疫說明線上記者會說明。

根據了解，彰化2例確診，為一對夫妻的家庭群聚，家中經營寵物用品工廠，其小孩就讀的幼兒園規模不小，園方接獲衛生局通知，全園幼兒、家長，漏夜採檢、園內外清潔，所幸第一次初採結果都是陰性。公所清潔隊上午也到當地消毒。