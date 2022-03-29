彰化爆夫妻確診 幼兒園緊急消毒 漏夜採檢逾200人 14:262022/03/29 中時 謝瓊雲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北彰化傳出有2例確診者，為一對夫妻，公所清潔隊一早出動大清消。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北彰化傳出有2例確診者，為一對夫妻，公所清潔隊一早出動大清消。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真） 新冠肺炎疫情延燒，蔓延到中部，彰化傳出一對夫妻確診，其小孩就讀的幼兒園，漏夜完成消毒、擴大採檢家長與幼兒200多人。詳細疫調，彰化縣衛生局將於下午2時30分透過防疫說明線上記者會說明。 根據了解，彰化2例確診，為一對夫妻的家庭群聚，家中經營寵物用品工廠，其小孩就讀的幼兒園規模不小，園方接獲衛生局通知，全園幼兒、家長，漏夜採檢、園內外清潔，所幸第一次初採結果都是陰性。公所清潔隊上午也到當地消毒。 海大教授跑小吃店確診 妻任職介壽國中 北巿今急篩240人 防堵「陰轉陽」 林右昌下令二信高中師生連續快篩3天 #新冠肺炎 #台灣 #彰化 #幼兒園 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化亂停車被砲「可恥日常」 警會勘後要罰了 07:592022/03/29 社會 彰化傳幼兒園爆疫情 縣府14：30說明 12:202022/03/29 生活 全球傳動停工 每日損失千萬 04:102022/03/29 證券．權證 頭份公辦民營幼兒園遭廢止 183童待安置 04:102022/03/29 地方新聞 竹北安興國小童3採陰轉陽確診 Ct值曝光 1高中預防性停課 10:492022/03/29 生活 不明感染源確診增 指揮中心公布快篩試劑地圖 14:282022/03/29 生活 認了疫情出現警訊 陳時中：這5案令人擔心 14:342022/03/29 生活 單日爆6起不明感染個案 陳時中認：社區多點爆發 14:242022/03/29 生活 基隆海洋大學再1學生確診 外籍生疑入境檢疫解隔後得知陽性 13:272022/03/29 生活 大潭電廠群聚＋1 竹北國小童確診 87名師生停課 09:092022/03/29 生活 工商社論》民眾正確面對疫情，政府謹慎處理解封政策 04:102022/03/29 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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