藝人曹格(曹佰豪)日前才被爆出酒後失控飆罵，他今日(29)凌晨突然再度發文，在臉書發洩起不滿的情緒，不僅點名飆罵女星藍心湄、還嗆聲公司管理FB發文，散發出滿滿的負面能量，部分貼文目前已遭到刪除，但已在網路上引起討論。

曹格用英文宣洩自己不滿。(圖／曹格＠臉書)

29日曹格在FB打出藍心湄名字，寫下「藍心湄姐姐。可以不要帶我老婆出去人是男人嗎？」不久貼文就遭到刪除，隨後又指稱沒有自由，貼文一直被公司刪掉，直言「我在自己的臉書都無法擁有自由，那什麼是自由？都是屁話。」接著又貼出新的文，寫下「讓我睡著，不要讓我醒過來」這類負面消極的語句，反反覆覆卻未點明爆氣原因。

根據《三立新聞網》報導，藍心湄看完曹格發文後，滿臉疑惑地說「是他中文不好還是我國語太爛，看不太懂他寫什麼」，話鋒一轉她提到新科奧斯卡影帝威爾史密斯之妻的發文，指出「但錯了就錯了，我覺得可以請他去看一下史密斯老婆那篇文章。」據悉，影帝之妻在IG頂著光頭笑著解釋何謂愛，笑容十分溫暖。

藍心湄對著曹格分析，「夫妻有什麼問題爭吵都是正常的，但要平靜下來先好好把誤會說出來」坦言夫妻之間吵架是日常，並非是什麼天大的事情，不過藍心湄也建議「兩人好好聊一聊，但錯了就認錯吧！」作為閱歷豐富的老前輩暖心喊話。

而今日下午1點曹格臉書再次更新，這次他唱出他令人耳朵懷孕的歌聲，未再對此事做出表示，似乎已經走出情緒低潮，網友也紛紛勉勵他鍛鍊遇到挫折的毅力，並希望他一切安好。