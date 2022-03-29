拍謝少年邀請粉虱們來來來一起乾杯啦。（拍謝少年提供）

「台灣土產搖滾樂隊」拍謝少年去年發行《歹勢好勢》專輯碰到疫情爆發，原定計畫許久的演出全面喊卡，歷經一年漫長等待，確定將在7／9(六)前進Zepp New Taipei打造「來來來我等你來」演唱會，挑戰樂團成軍以來規模最大演出。

拍謝少年表示：「今年初我們舉辦一場『夢夢夢』線上演唱會邀請大家一起做夢，現在這場夢醒了，迎來一場真正的演唱會，對我們來說也是美夢成真，也抱歉讓所有粉虱久等了！」

向來喜歡挑戰自我的拍謝少年，成軍以來嘗試在各種場域演出，三位團員苦笑：「去年發專輯之後，幾乎有快半年時間沒有表演，但我們仍維持固定練團頻率，隨時保持在最佳狀態，終於等到這一刻來臨，也讓《歹勢好勢》專輯曲目，能完整在所有樂迷面前呈現，希望大家相約齊聚一堂好好乾杯。」這次選擇在2000人大型場地開唱，對拍謝少年來說無疑是一大挑戰，除了預告將有意想不到的新舊歌單，也將以魔幻寫實的舞台裝置融合強而有力的台語節奏，展現臨場感，另外還請到入圍國際舞台燈光設計LIVE DESIGN知名燈光師花花操刀，團員表示：「這陣子我們嘗試跟很多單位跨界合作，也打造不同風貌的主題演出，面對即將到來的首次兩千人大型專場，希望可以玩更大的突破！」