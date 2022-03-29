統一擬以19億美元買下台灣家樂福，momo富邦媒董事長林啟峰坦言，就目前情勢看來，統一集團有優先承購權，「這不是我要不要買，是家樂福要賣給誰的問題」；簡單來說，統一位在第一順位，若真的談不成，momo才有第二順位的機會，因此，林啟峰認為，這案子還要看一段時間。

富邦媒去年11月底董事會通過，將參與國內公司股權標售案，據了解，董事會這個決議，當時是衝著屢傳近要出售的量販店家樂福而來。

林啓峰表示，富邦媒以前有開過實體店，由於實體通路是集中式管理，後來有點力不從心所以關閉，但隨時空環境改變，全通路概念已經討論很多年，虛實整合成、開實體通路想法不曾改變；林啟峰表示，若假以時日若可以重回實體，一切都會以消費者的方便性做布建的取捨。

富邦媒去年營運表現續強，全年營收突破884億元，年增達31.5％，今年衝刺短鏈物流布局、momo生態系、會員經濟等，營運期望再創新高。