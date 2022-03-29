豐原太平洋百貨餐飲品牌肉多多火鍋及多墨拉麵，準備人氣餐點照顧地方慈善團體及弱勢孩童。（豐原太平洋百貨提供）

台中市豐原太平洋百貨餐飲品牌肉多多火鍋及多墨拉麵，在31日將開打的百貨購物節年度大檔中，更是抽空準備店內人氣餐點照顧地方慈善團體及弱勢孩童。包括分別捐贈瑞穗國小百份學童愛心拉麵用餐券，以及百份暖鍋贈予華山基金會長輩，受贈者備感窩心。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，太平洋百貨在地深耕30餘年，最重視服務的溫度，而館內品牌長期受到大家愛護，共襄盛舉回饋地方更是不遺餘力，這次烹調美味的料理給需要幫助的孩童和長輩們，不只送飽更送暖，更希望喚起更多的人注意到你我身邊需要關懷的角落！」

位於百貨B1美食街的｢多墨拉麵｣，29日至豐原區瑞穗國小捐贈百份學童愛心拉麵用餐券，現場由瑞穗國小校長代為致贈感謝狀，授贈學童皆露出稚嫩害羞的笑容齊聲道謝，並表示會好好享用美味拉麵。

另外8F台灣火鍋第一品牌｢肉多多火鍋｣更關懷獨居老人需求，貼心將店內人氣鍋物改以外帶形式，百份暖鍋贈予豐原華山基金會轄區行動不便長輩，將分別安排於4月7、8、22、28日每天於營業時間前，員工提早上班現煮直送熱騰騰鍋物給老人家品嘗暖胃。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，太平洋百貨在地深耕30餘年，最重視服務的溫度，而館內品牌長期受到大家愛護，共襄盛舉回饋地方更是不遺餘力，這次烹調美味的料理給需要幫助的孩童和長輩們，不只送飽更送暖，更希望喚起更多的人注意到你我身邊需要關懷的角落！