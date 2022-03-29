億光(2393)發展策略著重於利基型產品(如Mini LED、不可見光、車用產品)，有助於避開大陸廠商低價競爭，整體營運體質朝正向發展。受惠於市場需求升溫帶動產品量價齊揚，2021年營運表現亮眼。2022年營運則維持平穩走勢。投顧法人投資建議維持區間操作，目標價升至55元，潛在報酬率逾1成。

億光受到終端市場需求下滑影響，各產品線營收皆下滑，整體營收57.57億元，季減13.05%。由於產能稼動率下降，毛利率下降至24.91%，營業利益季減53.78%。業外因認列海外標案損失，業外淨收入下降至-0.04億元。稅率相對下降，稅後純益2.64億元，季減56.77%，EPS 0.59元。

首季受到春節假期影響，工作天數相對短少；但因上季營收基期已降低，今年第一季整體出貨表現相對穩定。法人預估，億光第一季營收53.59億元，季減6.91%。獲利能力方面，預估毛利率維持去年第四季表現，營業利益3.61億元，季增4.11%。因較無一次性損失影響且稅率平穩，預估稅後純益3.11億元，季增18.14%，EPS為0.7元。

Mini LED背光、車用、不可見光產品出貨有望持續增長，但先前受惠於宅經濟引導的家電、NB相關需求將相對轉弱。法人預估，2022年營收252.57億元，年增0.94%。考量營收表現平穩，產品價格在大廠擴產後將呈現持平至小幅下跌走勢，預估毛利率26.70%，維持2021年之水準。營業利益24.1億元，年減0.18%。考量業外收益、稅率維持穩定，預估稅後純益19.61億元，年增1.09%，EPS為4.42元。