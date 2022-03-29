消防員工作權益促進會29日立法院群賢樓召開記者會，呼籲行政院及考試院應所有輪班制公務機關試辦結束後，訂定輪班制公務員統一工時基準，超勤時數應實質補償。並籲請司法法制委員會委員要求中央部會提出整體人力及經費評估報告，再進行法條審查，避免輪班制公務員健康權淪為空白授權。

同時消促會也宣布，即刻發起【加班要實質補償，工時要健康基準】全國警消工時改革連署行動，訴求訂定輪班制公務員統一工時基準、加班要實質補償、廢除警消加班費上限，呼籲基層警消一同加入連署，持續向行政機關表達基層要求工時合理基準及加班實質補償的決心，同時也期待立法委員可以看到基層對於工時改革的訴求。

消促會理事陳弘樺指出，行政機關所提出的修法草案版本中，直接合法化「加班換嘉獎」這不合理規定，不僅無法實質補償辛苦加班的消防隊員，也不符合釋字785適當評價超勤時數的意旨，尤其是以消防署所提出的工時試辦版本中，每月的超勤時數高達100多小時，大部分的消防隊員都會超出每月的超勤加班費1萬7,000元上限，換成補休假後也不一定能夠順利申請，最後只能淪為毫無意義的嘉獎，但事實上，部分的縣市其實是有能力實質補償消防員的，例如桃園市政府消防局近期就以時數計算補償因為美福火警、家樂福火警遭停休而無法有實質補償的消防隊員。

會員代表楊適瑋則表示，目前的修法草案僅是空白授權各個業務機關訂定工時架構，這樣的內容將造成全國輪班制公務機關健康權認定不一的亂象，「我們認為人體可以承受的工作時間及勞動是有一致的極限」，並不應該因為從事的職業差異而產生健康權的不平等，而現在各地的消防機關仍在工時試辦階段，中央部會明明還沒有提出完整的評估報告，就想要在委員會中通過法案，是不是因為行政機關不願面對消防人員過勞的長期問題？我們認為要處理輪班制公務員的工時問題，應該是等到各機關試辦完畢之後，行政院和考試院統一訂定輪班制公務員的工時基準以及超勤實質補償，才能符合真正意義上的工時改革，輪班制公務員也才能逐步邁向符合健康權的工時制度。我們同時也籲請明天司法法制的委員，要求中央部會提出完整的評估報告，再進行法案的逐條審查，不要讓健康權只淪為空白授權。