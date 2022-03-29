隨著金融市場消化俄烏戰爭衝擊，加上中國國務院金融穩定發展委員會正面釋出關切資本市場之訊號，3/16以來港股大幅反彈。富邦恒生國企（00700）ETF經理人楊貽甯指出，目前股市政策訊號大幅轉向，中國貨幣政策正走向寬鬆，地產調控風險仍可控，加上AH股折溢價指數創高，未來有大幅收斂空間，在港股相對全球股市便宜下，後市仍有行情可期。

3月份召開之中國國務院金融穩定發展委員會專題會議，會中強調各部門需積極出台對市場有利政策，且凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先溝通協調。為近期官方首度對股市釋出暖意，市場解讀為政策大幅轉向。自2021年以來，中國政策方向朝向加強行業監管，國企指數多個主要產業皆受到衝擊，然在官方政策變更後，政策底明顯浮現，即監管嚴格時期已過去，有較高機率後續政策會以利多股市方向推行。

楊貽甯表示，恒生國企指數投資在港上市的公司，然成分股主要營收來源多為中國本地，因此同時受到中國景氣及香港股市評價影響。人行1/20宣布1月LPR採不對稱降息，一年期LPR下調10bp至3.7％，為連續第2個月調降；五年期LPR則下調5bp至4.6％，距上次下調2020/4/20已近2年。楊貽甯分析，LPR全面調降，彰顯人行引導銀行降低實體融資成本達到穩增長的意圖，隨著中國兩會正式落幕之後，政府維穩經濟力道將轉強。

至於地產業調控目前風險可控，預期政策有望逐漸放鬆，包括：三道紅線併購調整、限購態度的轉向、官方不再強調打壓地產、信達可能進駐恆大，恆大問題有望出手。整體而言，隨著地產、缺電問題改善，製造業動能將顯著回升，整體經濟增速將呈現「前低後高」，經濟增長動能有望逐漸轉強。楊貽甯認為，考量目前港股評價位於近10年平均值，加上技術面低點大量長紅，大盤後市仍有行情可期。此外，歷經1月份跌勢過後，AH股折溢價指數已攀升至149.26，突破2015年7月創下的波段新高水平，比價效應下可望吸引南下資金再加碼，未來AH股折溢價指數將有大幅收斂空間。

楊貽甯建議，可關注美國證管會（SEC）對在美中概股摘牌事件後續發展，預期在中國國務院金融穩定發展委員會積極介入下在美中概股強制摘牌風險降低，因大型權值股如阿里巴巴於美國及香港兩地上市，在美中概股反彈將有利於港股評價回升。後續俄烏戰爭之發展及美國升息步調仍值得持續留意。