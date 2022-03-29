中國股市上周在亞股中仍屬相對弱勢，PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩指出，中國監管機構雖聲稱與美國審計監管合作取得積極進展，但中概股下市風險仍存，上周美國證券交易委員會將微博列入下市風險清單，引發市場疑慮；另外，美國雖然宣布重新豁免對352項自中國進口商品的關稅，但低於原先考慮的549項，顯示中美關係仍有待磨合

張玉佩進一步說明，俄烏地緣衝突間接影響外資對中國的態度，導致外資買盤薄弱，加上上周貸款市場報價利率(LPR)連續兩個月保持不變，令投資人對經濟成長是否有足夠政策支持感到疑慮，因此A股上攻動力由強轉弱。

張玉佩認為，A股近期仍受到眾多因素壓制，向上突破仍然需要有利因素催動，不過歷經去年以來的修正，估值已回落至長期平均之下，指數向下空間有限，中長期投資價值已逐漸浮現，且本月16日國務院金融委員會向市場喊話，表明穩定資本市場決心，印證政策底已出現，穩增長效果有望逐步落地，建議觀察後續社融數據趨勢，若出現明顯好轉跡象，則顯示距離市場底部不遠。