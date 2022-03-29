高李正姬奶奶贈送民進黨立委周春米寫著「屏東有春，更有米」的月琴。（圖／取自周春米臉書）

有意角逐屏東縣長的民進黨立委周春米，長期關注幼托、長照福利等議題。周表示，因應長照需求，屏東縣政府已建置385處社區照顧關懷據點及文建站，她最感動的是，一位來自恆春的高李正姬奶奶，不僅早上6點就從恆春出發北上力挺，還親手送上寫著「屏東有春，更有米」的月琴，祝福她如同恆春的月琴，表現得有聲有色，成為屏東第一的女縣長。高李奶奶的盛情也感動不少網友，紛紛鼓勵周一定要順利當選。

周春米今日（29）下午1時許在臉書發文表示，在少子化的時代，屏東這幾年出生率、死亡率出現交叉，不只生育、幼托福利應該加強，長照需求也逐年提升，目前屏東縣政府已建置385處社區照顧關懷據點及文建站，未來仍然會提升及擴充相關社福長照資源

周春米指出，她過去協助縣府建立7大分區社會福利綜合場所，包括：內埔社會福利綜合館、九如全人照顧園區、鹽埔共融遊戲場暨社會福利館；面對屏東社福、長照的未來，她也將因應長照需求，提升關懷據點硬體設備及軟體課程，並與學校合作，培植長照產業的專業與人力，延續屏東的安居樂業。

不僅如此，周春米強調，她除了要謝謝枋寮鄉東海社區發展協會前理事長林鳳春給她勉勵，也感謝來自恆春的高李正姬奶奶，今天早上6點從恆春出發北上力挺她，更送她刻有「屏東有春，更有米」文字的月琴，祝福她如同恆春的月琴，表現得有聲有色，成為屏東第一的女縣長，造福屏東。

此文發出後迴響熱烈，網友紛紛留言：「你一定要順利當選，不要讓奶奶失望了」、「屏東第一女縣長，加油加油！」「縣長好！」「這把月琴，除了很美，還很有溫度」、「聽了委員記者會的社福報告，感覺很用心、很棒喔！」