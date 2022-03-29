美女財經主播劉芯彤人美氣質佳，口條又流利，深受觀眾喜愛，她也經常透過社群分享工作花絮及生活點滴，今天(3/29)她就在臉書po文透露，這回為了HVL高中排球聯賽到屏東出差，當地商務飯店難求，預算內只剩Motel可選，讓她回想起過去出差時住摩鐵的驚悚經歷，直呼真心害怕。

劉芯彤回憶過去出差住摩鐵的經驗，表示如果是有駕駛同行時，因為停車方便，他們都很喜歡住摩鐵，但她最怕就是住摩鐵，總覺得那邊有股怪味兒，每次入住都很不舒服，但不喜歡的最大原因是「我曾經出差住MOTEL遇到奇怪的事情」。

劉芯彤回憶某次住嘉義某鄉鎮，因為拍攝到很晚，一行人懶得往市區找住宿的地方，於是就近入找了某摩鐵入住，但那一晚她輾轉難眠，總覺得房間裡有雙眼睛盯著她，「連洗澡的時候，都有種壓迫感」，等到要上床睡覺時，劉芯彤將房內電燈全開，此時突然聽聞房內傳來啪啪聲響，她滿心害怕地找尋聲音的來源，但是「我一起身聲音就不見了。我一躺下，那聲音又越來越大越來越近」，就這樣熬到半夜2點半，她實在太睏而睡去，卻做了惡夢，如今只記得自己在夢中掙扎，「試著想要起床，卻怎麼都動不了」，讓劉芯彤不禁暗想應該是民俗說法中的「遇到阿飄」。

而終於挨到隔天，劉芯彤隨口問了駕駛跟攝影昨天睡得好不好，都得到否定的答案，她想繼續追問，兩人只是催促她快上車，等等再說，直到離開那個地方，他們才吐實，其實前一天晚上睡覺時，駕駛聽到女人的哭聲，忽遠忽近，有時近到就像在耳邊哭，攝影則是遇到跟她一樣類似鬼壓床的情況，從那次之後，劉芯彤不管是旅遊還是出差，都不再住摩鐵，「畢竟像我這麼敏感，如果去住，看來又能寫一篇了」。