壽司郎桃園國際路店29日中午發生機車火警，14台機車被燒毀。（賴佑維攝）

壽司郎桃園國際路店29日中午發生機車火警，14台機車被燒毀，竟是20多歲呂姓女子懷疑前女友與在壽司郎任職的男子交好，涉嫌縱火燒毀男子機車，沒想到竟引發火警，呂女稍早已向警方自首。

據了解，呂姓女子懷疑前女友和1名男子產生曖昧，因此前往男子任職的壽司郎，朝其機車潑灑汽油後點火。不過呂女原本只打算燒毀男子機車，不料火勢一發不可收拾，連燒14台機車，還燒到餐廳的儲藏室及冷凍室，燃燒面積4平方公尺，所幸無人員受傷受困。