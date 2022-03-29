不滿壽司「郎」跟前任女友擱擱纏 她放火燒光14部機車 14:512022/03/29 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 壽司郎桃園國際路店29日中午發生機車火警，14台機車被燒毀。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 壽司郎桃園國際路店29日中午發生機車火警，14台機車被燒毀。（賴佑維攝） 壽司郎桃園國際路店29日中午發生機車火警，14台機車被燒毀，竟是20多歲呂姓女子懷疑前女友與在壽司郎任職的男子交好，涉嫌縱火燒毀男子機車，沒想到竟引發火警，呂女稍早已向警方自首。 據了解，呂姓女子懷疑前女友和1名男子產生曖昧，因此前往男子任職的壽司郎，朝其機車潑灑汽油後點火。不過呂女原本只打算燒毀男子機車，不料火勢一發不可收拾，連燒14台機車，還燒到餐廳的儲藏室及冷凍室，燃燒面積4平方公尺，所幸無人員受傷受困。 把車道當停車場害機車「受困」 三寶駕駛GG了 翁駕車路口轉彎與雙載機車擦撞 2人噴飛重摔在地 #桃園 #壽司郎 #機車 #火警 #失火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東59歲男子騎車自撞電線桿 頭部重創送醫不治 17:452022/03/26 社會 新北聽障選手莊智傑 奪全國身障運射擊10公尺空氣手槍銀牌 17:322022/03/27 體育 機車借友人竟酒駕 車主遭罰逾3萬 原因曝光 12:192022/03/28 社會 防小烏賊吐墨！排氣定檢採E化通知 彰化去年裁處9845件 17:332022/03/28 生活 網拍買空賣空 假藍正龍詐10萬 04:102022/03/28 社會新聞 桃園試辦機慢車改道 衝突點增10倍 04:102022/03/29 地方新聞 才賣地賺4.2億爽退休 男子修屋頂重摔陳屍家中15天 19:372022/03/27 國際 北市4月1日空維區取締 烏賊車最高罰6萬 04:102022/03/27 地方新聞 3歲幼童走失 桃園警細心照顧尋親助返家 14:582022/03/29 社會 痛批政府「對機車趕盡殺絕」 網見理由嘆：國文老師在哭 10:182022/03/26 生活 桃園壽司郎停車場火警 數十機車付之一炬 12:542022/03/29 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。