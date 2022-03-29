本土疫情多縣市爆發，鑑於基隆警界疫情擴大，隨著清明連假將屆，台南市長黃偉哲今天表示，萬一警界發生疫情傳染鏈將嚴重影響治安，一個派出所、分局可能因此癱瘓，他說，即日起警察到餐廳聚餐將受到限制。台南市警察局長方仰寧說，非必要應酬與餐敘都要求暫停，延後舉辦或縮小規模。

黃偉哲說，警察工作勤務繁重，目前春安工作剛結束，也有一些慰勞民防、志工、義警等聚餐，應警政署要求，目前警察出席相關聚會是受到限制的，萬一出現疫破口，一個分局或派出所可能就淪陷，對治安衝擊很大。

此外，他也提到，清明連假南來北往人潮移動，「坦白講，我心裡蠻擔憂的」，他說，接下來台南也有很多活動，如土城聖母廟大型煙火施放，往年動輒吸引好幾萬人，因此，都將要求加強場地清消、保持社交距離、實聯制等，到時候萬一有疫情也比較好找人，避免造成隱形傳染鏈。

方仰寧指出，台南市共4472名警力，目前配合中央要求，警察相關餐敘多延後或暫停、縮小規模辦理。他舉例，昨天第六分局有一場警友會聚餐，就將宴席的菜改成分發到各派出所，另外，第四分局聚餐也取消等等。他說，雖然中央沒有強制性的規定，但台南市警察局配合防疫，高規格謹慎以待。