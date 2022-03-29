苗栗縣無黨籍縣議員黎煥強29日正式宣布參選頭份市長，多名年青世代縣議員到場力挺。（謝明俊攝）

苗栗縣無黨籍縣議員黎煥強29日正式宣布參選頭份市長，民進黨籍縣議員徐筱菁到場力挺。（謝明俊攝）

苗栗縣無黨籍縣議員黎煥強29日正式宣布參選頭份市長，多名年青世代縣議員到場力挺。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣無黨籍縣議員黎煥強29日正式宣布參選頭份市長，提出6大願景政見。（謝明俊攝）

苗栗縣無黨籍縣議員黎煥強29日正式宣布參選頭份市長，提出6大願景政見。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣無黨籍縣議員黎煥強，29日青年節上午在頭份市服務處宣布參選頭份市長，包括民進黨、時代力量、無黨籍等多名縣議員，及民眾黨重要幹部都到場力挺，向市民推薦黎煥強。黎煥強在參選記者會中提出6項重大建設願景，將頭份畫分成6個區域，各自發展不同的特色，例如興建新市圖、發展精緻農業、建立苗北地區工商服務中心等，全力爭取年輕選民的認同。

爭取連任的現任頭份市長羅雪珠，在聽聞黎煥強正式宣布參選頭份市長後表示，歡迎黎煥強一同來進行君子之爭，她是以正向的態度來看黎煥強的參選，期望大家提出對頭份市民最有利的政見來為市民服務。她個人目前仍是以全力推動市政為主，包括持續推動中山市場改建案、興建自強里、中興里及仁愛、信義等里聯合活動中心等重要建設，期望在第2個任期內完成一里一中心的目標。

黎煥強早年曾在竹科公司服務過，是頭份市在地人，返鄉投入政壇後，先於2014年當選頭份市民代表，2018年當選苗栗縣議會，從政過程一路順遂，如今更上一層樓，投入頭份市長選舉，與爭取連任市長羅雪珠相互競爭。

據黎煥強表示，他早在2020年間因協調地方事宜過程中，體驗頭份市許多市政事務必須從新釐清扭轉，去年初開始，多方徵詢立場相近的年輕世代縣議員、民代等看法後，約在去年端午節就下定決心要投入頭份市長選舉，期望用自己的力量來改變頭份市，他選擇在3月29日青年節這一天來宣布參選頭份市長，用意也就是在彰顯青年的力量，他並公開個人參選標語「市長來換強，頭份一定強」。

29日上午，黎煥強在頭份市信東街個人服務處召開參選記者會，包括民進黨縣議陳光軒、徐筱菁、時代力量縣議員宋國鼎、無黨籍縣議員曾玟學、陳品安，民眾黨縣議員參選人林志學等多名年輕世代民代，都到場力挺，向市民推薦黎煥強。

黎煥強發表參選感言時表示，頭份市是苗栗市人口最多的鎮市，但人口最多，建設卻是停滯，人口最多反而變成負擔，他參選頭份市長就是要翻轉這個狀況。他為此提出6大願景，當做他參選的第1波政見，包括將頭份市規畫成6大區域，以整頓市區停車空間，串連市區接駁車路線，友善共運輸環境；升級立圖書館，興建新的立圖；打造頭份特色休閒農業區；增設簡易工商服務窗口；在頭份工業區各里設置緊急廣播系統；並媒合在地企業認養公共設施等。