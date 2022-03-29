純網銀將來銀行今（29）日宣布正式開業，首波推出可自由啟動利息放大的「N倍券」、自由開立的「口袋」及自由使用的「將來N點」點數，以三大服務端出6大開業優惠。總經理許柏林表示，將來銀行是罕見的國產鯰魚，將秉持並發揮鯰魚本色，提供更多、更好體驗。

將來銀行總經理許柏林表示，開業初期設有三大目標，一是積極獲客、優化資本結構，以加速獲利。二是齊備金融產品與服務，預計下半年將保險、外匯及信託等業務上線。三是加深生態圈合作經營，不只轉帳及合作，而能提供更多元的金融商品。

將來銀行股東包括中華電、兆豐銀、新光集團、全聯、凱基銀及關貿，董事長鍾福貴指出，隨著正式開業，將善用多元股東的優勢，快速打造生態圈，建立與合作夥伴的互利關係，拓展客戶群，提升消費者有感金融體驗。

將來銀行以創新技術優化消費者開戶流程，最快僅需3分鐘內可完成開戶申請。3月中率先宣布開放的帳號自由選預約，至今已有超過4萬人上網完成預約，其中7成使用自選專屬帳號，熱門「黃金選號」也被消費者爭相註冊，並將選號結果分享在各大社群媒體上。

除了率先推出的「帳號自由選」，將來銀行為提供消費者便利的儲蓄管道及資金管理自由，開業首波推出主帳戶下開立的「口袋」，用戶可自行命名、自訂存款目標進行理財，最多可開立9個。

而搭配活存「口袋」後，利息將有效放大，將來銀行對此推出「N倍券」，用戶可自行決定啟用時間，在牌告利率上疊加N倍券，幫特定活存口袋加息，增進存款成長速度。

將來銀行開業受波6大開業優惠，包括提供活存0.8％金額無上限、一年期定存利率1.5％、半年期定存利率1.2％優惠。5月底以前使用「將將卡」刷卡消費，可享最高5％消費回饋，還可搭配將來銀行N點1點抵1元、消費全額即時折抵。

在信貸部分，將來銀行推出利率1.58%起的限時信貸，同時歡慶開業加碼新戶好禮200個「N點」及加碼利率達6.66％的N倍券，讓用戶利息再放大、疊加點數消費折抵更有感。至於提款免手續費優惠方面，將來銀行提供每月66次跨行轉帳與6次跨行提款免費方案。