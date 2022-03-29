台南市政府29日在大內區走馬瀨農場舉辦農民節表彰大會，台南市長黃偉哲親自表揚128位各領域模範單位及人員。黃偉哲表示，農為國本，台南很多農產產量都是全台第一，期盼在市府、農民與農政人員合作下，持續創造優質農業生產環境，為消費者生產更優質農產品。

黃偉哲表示，農民節是一年一度，但南市府對農民的感謝，絶對不是只有一年一次而已，因為農民朋友們很辛苦，對社會的貢獻非常大，不管是耕種或對環境生態的保護都是貢獻良多。

台南市政府農業局長李建裕指出，今年表揚項目主要是南市在農業生產及推廣農業政策傑出的單位及人員，包含全國優良產銷班、參加全國農業競賽特優人員、台南市文旦評鑑特等獎優良農戶、績優青年農民、全國農村稻香米點創意競賽特優單位、推動農村再生績優人員等，共30類128個單位及個人。

山上區農會推薦的績優花農吳柏昌，推廣台灣的蘭花，設計精美蘭花伴手禮禮盒，將外銷歐美國家的桌上型蘭種進行包裝設計，方便客人攜帶與運輸，受到許多消費者的喜愛，更擴大海內外市場。

獲得全國農業競賽特優人員張祿棠，是南市府輔導的青年農民，靠著自身至台南農改場學習及與農友討論交流，與自己對於紅龍果的觀察與細心調整，品質穩定，獲得本獎項實至名歸。

黃偉哲表示，受新冠肺炎疫情影響，農業內需或外銷都面臨一定程度的挑戰，所以南市府會更加努力，讓農業的產銷可以平順，期待能公私協力，讓農產品的產銷能更順利。