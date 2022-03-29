鏡電視5／8開播！鄭優獲推舉為董事長 14:452022/03/29 中時 池宗玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鏡電視爭議不斷。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鏡電視通過NCC同意，即將於5月8日開播，今（29日）召開第4屆第一次董事會，鏡電視副總陳素秋透露會議時間大約一小時，在召集人郭蕙蘭董事的提名下，大家有致一同的選出鄭優擔任董事長一職。 鏡電視發出聲明表示，「今天是鏡電視第四屆第一次董事會，在郭蕙蘭董事召集人召集進行下，順利推舉鄭優為董事長，期盼將公司治理落實，並且順利開台，欣欣向榮，成為媒體界清流。」 鏡電視新董座 鄭優呼聲高 鏡電視5董1監全換人 4月1日交接 #鏡電視 #鄭優 #NCC #董事會 #董事長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑遭賤賣？亞太電回應：換股比例合理、尊重自救會訴求 12:102022/03/28 財經 亞太電遭疑折價賤賣 小股東組自救會喊告 09:542022/03/28 財經 中時社論》伸手司法與媒體 民進黨走向崩壞 20:422022/03/27 中時社論 富采現增 面板雙虎都買單 04:102022/03/29 財經要聞 亞太電小股東組自救會擬提告董事會成員 遠傳表示尊重 13:372022/03/28 財經 力晶集團董事長黃崇仁獲頒陽明交大名譽工學博士 18:262022/03/28 財經 南山人壽副董事長尹崇堯表態 角逐壽險公會龍頭 04:102022/03/29 財經要聞 三陽董座率隊完成機車環島 04:102022/03/27 《旺來報》 信實營運吃補 4／29掛牌上櫃 04:102022/03/29 證券．權證 大陸虧損已大幅收歛 新光三越6月改選 有望平順收場 04:102022/03/29 財經要聞 會員開始老到搬不動椅子 最難入會CEO俱樂部改革記 11:002022/03/27 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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