鏡電視通過NCC同意，即將於5月8日開播，今（29日）召開第4屆第一次董事會，鏡電視副總陳素秋透露會議時間大約一小時，在召集人郭蕙蘭董事的提名下，大家有致一同的選出鄭優擔任董事長一職。

鏡電視發出聲明表示，「今天是鏡電視第四屆第一次董事會，在郭蕙蘭董事召集人召集進行下，順利推舉鄭優為董事長，期盼將公司治理落實，並且順利開台，欣欣向榮，成為媒體界清流。」