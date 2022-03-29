本土疫情持續延燒，今增33例本土個案，63例境外個案，其中13例為落地採檢確診。本土個案中，仍以基隆銀河小吃店衍生的警察局群聚又擴大，今天新增9人，累積48人確診。另今天新增不少個案，都是因為出現症狀，自行就醫採檢確診，陰性轉陽性僅4例，多了不清楚的來源變多。但是否應此在社區廣設篩檢站？陳時中表示，緊急時按照規定來設立，平常維持醫院、與快篩站就足夠。

由於今天各縣市都出現零星不明感染源，陳時中坦言，風險是升高了，社區因為出現有很多點，需要密切觀察。被匡列、通知採檢的人，務必要配合；若有疑慮足跡重疊或出現相關症狀，更是要主動在家快篩或去篩檢站採檢，有狀況就主動通報，並聯繫曾與自己接觸過的朋友們。

對於是否防疫再升級，陳時中表示，昨天已經宣佈，本月維持相關口罩規定，以及不能逐桌敬茶酒，他強調，過去舊有的升降級標準已經不適用，因為Omicron傳播很快，社會沒辦法再這樣緊縮，經濟上完全不符合實際的需要，但控制是要的。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增6件有待釐清的傳播鏈，除了兩起家庭群聚包括雇主兩人在內外。其他4案都是單一個案。他表示由於剛新增。需要疫情調查，全台目前共有17件待釐清案件，6條是比較人多的，3人以上的規模群聚，其他都是零星個案，後續可能因為疫情調查出來後會在整併。

由於基隆傳播鏈至今燒不停，外界擔心可能重演去年萬華茶室情況？對此陳時中說，當然會擔憂，但今年比去年有更多經驗對於，相關人流流動情況有所把握，也請周遭縣市政府警察局對於敏感區域要加強，希望這段時間不要任意移動。