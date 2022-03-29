捷克16歲網球女將福魯薇托娃（Linda Fruhvirtova）29日止步於邁阿密公開賽女單16強，但她已經打出亮眼成績。福魯薇托娃是2004年以來最年幼殺進16強的女選手。前一次是法國女將葛洛溫（Tatiana Golovin）與大名鼎鼎的莎拉波娃（Maria Sharapova）。

福魯薇托娃開打前的世界排名是279，並且從來沒對陣過排名前25的菁英選手。此次福娃在第2輪成功擊退世界排名第24的比利時女將梅騰絲（Elise Mertens），並於第3輪扳倒前球后艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）。艾薩蘭卡近年戰力下滑，但也是世界排名第16，她被福娃打到6-2、3-0的絕境之後就宣布退賽，可能身上有傷。

賽後福娃既高興也遺憾，她表示自己一直很喜歡艾薩蘭卡，不希望以這種方式結束比賽。高興的是她第一次進入賽事的大球場比賽，畢竟對手是高種子球員了，「我會永遠珍惜這段回憶。」

福娃一直到16強才敗於西班牙女將芭多莎（Paula Badosa）之手，芭多莎是世界第6的頂尖高手，福娃最後還是沒能闖過去。但是福娃的好成績獲得外界目光，她的志向遠大，接受美國《網球世界》訪問時說她有朝一日要摘下大滿貫冠軍並成為球后。目前她已經殺入前200名，距離夢想又近了一步。福娃與14歲的妹妹感情極好，她平常空閒時間不多，就算有也都拿去陪妹妹了，她期望以後姊妹一起參加比賽。