１８歲公民權修憲成案，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，無疑是立法院本會期開議以來最大的驚奇，對於2022九合一地方選舉的大勢走向，游盈隆稱，年底選舉對國民黨而言本就是「四缺一不利」，而經325修憲成局後，則形成「四缺兩不利」。

游盈隆昨（28日）在臉書發文表示，2020年5月20日，蔡英文第二任期就職演說中提到憲改將是其任內的重要工作之一，但後續相關憲改工作推動無聲無息，社會基本上無感。較明顯的反而是與國民黨嚴重交惡，因為國民黨擁有修憲否決權，與國民黨交惡，不利憲改推動，民進黨主其事者心知肚明。

游盈隆指出，尤其在兩個方面，國民黨幾乎不可能支持民進黨主導的憲改，一是18歲公民權入憲，民進黨一方面廢除「公投綁大選」，又要求「修憲公投綁大選」，根本就是橫財入灶；另一個是2022地方大選，民進黨主張「修憲公投可以綁大選」，若成真，不但對國民黨選情造成嚴重衝擊，對2024大選也會有可觀的不利影響。因此，國民黨這次大迴轉，讓很多人跌破眼鏡，到現在還難以置信，到底是什麼因素造成國民黨這次「離奇的轉變」？

游盈隆觀察，3月25日當天早上，立院表決前，國民黨團內部還在激烈的論辯，民進黨立委皆不抱希望，但下午國民黨立委幾乎一致地投下贊成票，修憲案終於峰迴路轉過關。據說，國民黨主席朱立倫和立院黨團總召曾銘宗是這一局的關鍵，所持理由是「國民黨應走中道、理性路線，更應實質支持青年參政」。游盈隆直言，如果是真的，那朱立倫已經不是朱立倫，曾銘宗已經不是曾銘宗，兩個人都已經從凡人蛻變成聖人，世俗的不平、憤怒、屈辱、尊嚴、算計等等都可以拋到九霄雲外，這是何等的胸襟氣度？

游盈隆表示，其實根據台灣民意基金會2020年6月全國性民調結果看，台灣社會大眾對18歲公民權修憲案的態度是模稜兩可的，贊成與反對旗鼓相當，甚至反對方還略佔上風，而且年輕、高學歷選民反對居多。換言之，當多數民意並非站在民進黨這邊，在這種完全缺乏社會共識基礎上，執政黨要強推修憲案過關，恐怕需費九牛二虎之力，而在野黨若要持不同意見也很容易可找到有力的社會支撐。

對於2022九合一地方選舉的大勢走向，游盈隆稱，自己曾提出一項觀察：2022對國民黨而言是「四缺一不利」；經過325修憲成局後，則形成「四缺兩不利」，新的不利是國民黨奉送民進黨「修憲公投的尚方寶劍」，大勢走向之不妙可想而知。不過，話說回來，國民黨這次發大願放行18歲公民權修憲案，成全其可恨的對手，冥冥中應當有福報吧。