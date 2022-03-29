台北市長柯文哲日前估計4月疫情恐大反撲，但當時疫情平穩，遭議員許淑華要求管好自己的嘴巴，不過近日疫情升溫，柯文哲預言似乎成真，柯則回應政治不要凌駕專業。許淑華29日痛批，柯文哲別耍嘴皮子，必須拿出論證，別花時間做對防疫無益的示威。

柯文哲在大數據為主題的演講中，談到城市治理需要用大數據並預期4月疫情會反撲，許淑華今指出，我們希望疫情可以控制，但如果疫情可被預期發生，應該要提前做配套措施，所以在柯文哲言論一出，助理就很認真詢問北市衛生局數據的輪廓，及接下來相關單位如何預防。

許淑華表示，她在議場上質詢是希望柯文哲把理由向民眾說清楚，追問了1個禮拜，上周五在議場上柯文哲回應沒有大數據，是專業推斷，但身為醫師應該非常清楚，沒有數據光憑所謂專業直覺的想法，本身在科學上就會被質疑。一向強調科學、數據的柯文哲應該明白。

她說，柯文哲昨透過記者會回應政治不要凌駕專業，這題仍舊沒有聚焦，所以接下來台北市是要如何穩定疫情呢？還是我們要趕快驗證柯文哲的預測呢？

許淑華強調，柯文哲的確身為醫師，但傳染疾病本身就牽涉到科技與社會，類似概念這幾年不斷被強調，要把民眾跟公民帶入科學本身思考，審議式民主也是常用的方式，讓大家具備客觀資料後的討論，這就是對我們來說，不要憑一句專業判斷，就要民眾不問其他的接受甚至害怕，所以我們才追問憑據。

她要求，柯文哲好好帶領團隊守住台北，不要傲慢說「我是醫師我說得算」，而是必須拿出論證，不要耍嘴皮子，在防疫記者會上花時間做對防疫無益的示威。