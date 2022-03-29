基隆市警局染疫風波擴大，意外查出員警翹班疑似前往有女陪侍小吃店的風紀案件，同時成為傳染源頭。但員警是「真喝酒找女友人陪」或是「找越南妹陪喝酒」，因為涉及翹班，以及「涉足有女陪侍不正當所」的風紀問題，則是引起朝野關注。

由於員警上班時間帶女性前往銀河小吃部飲酒作樂，被質疑是否前往有女陪侍的變相情色場所。銀河小吃部業者昨特別喊冤，他們是單純的熱炒店跟卡拉OK，完全不認識兩名確診員警，認為感染的源頭是警員帶來的女客人。

根據熟悉基隆當地小吃部文化的老司機表示，由於所謂的「有女陪侍」八大場所，除了營業稅高於一般餐飲店5倍，還必須遭到警方列管，因此業者早就發展出一套逃避模式。

據了解，目前基隆地區的小吃部以及卡拉OK，或是兩者混合營業的餐飲店，店內其實都沒有固定的陪酒小姐，與萬華的阿公店營業模式不同。

到這上述兩種店要找小姐，主要有兩種方式。一種是透過自己認識的傳播經紀業者，私下找台籍傳播妹或是陪酒兼做S的越南妹，買鐘點前往陪唱，若是酒攤過後還需要「特別服務」，則要另外收費。

另外一種，則是店方替顧客找合作的傳播業者「叩傳播妹」到場陪酒。消費方式與第一種叫妹的方法相同，但店家卻都可規避罰則。

根據一般行情，如果找越南妹，一個小時陪酒價格從300到600元不等，看似便宜，但因越南妹賺得卻不是陪酒費，而是越南妹非常會要小費，喝酒、玩遊戲都要給上100元，累積起來也相當可觀，此外還有事後夜渡資。

若是找來台籍的傳播妹，每個小時要價1000到1200元，但好處是不需要時時給小費。若是需要後續額外服務，則需要自己談價。

警方也澄清，銀河小吃店並不是警察列管場所。不過知情人士表示，基隆小吃部林立由來已久，內行人都知情，只是屋內春光取締不易，除非樹大招風，或者酒客尋仇鬧出重大刑案，否則警方大都不會盯上小吃部。

除非捅出重大刑案，平常警方取締意願不高，以往取締色情列為重點工作時，才會有員警喬裝混入小吃部，伺機取締。