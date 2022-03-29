中新社報導，中國石油天然氣集團公司青海油田分公司（以下稱「青海油田」）28日在乾柴溝地區舉行英雄嶺頁岩油項目部啟動暨英頁1H先導試驗平台開鑽儀式，此次項目啟動也是青藏高原首次啟動頁岩油規模開發。

英雄嶺頁岩油項目部副經理張慶輝表示，這是青藏高原首次對頁岩油進行勘探開發工作，目前已井控含油面積有42平方公里，有望形成可觀的規模儲量，為能源安全提供長期的資源支持。

青海油田是世界上海拔最高的油氣田，也是中國最早開發的油田之一。位於青海省西北部的柴達木盆地，是青海、西藏、甘肅、寧夏四省（區）重要產油、供氣基地，平均海拔3000米左右。乾柴溝地區位於柴達木盆地西部英雄嶺構造帶中段，西接英西油田，東鄰咸水泉油田，地面以風蝕山地為主，山高坡陡，溝壑縱橫，平均海拔3200米至3800米。

該區勘探始於上世紀50年代，經歷了淺層到深層、碎屑岩到碳酸鹽岩、構造到岩性、常規到非常規的三個歷程。據介紹，2021年以來全面進入頁岩油勘探開發階段，前期，按照「直井控規模、水平井提產」的原則，先後部署鑽井17口（直井15口，水平井2口），已完鑽直井在長達1200公尺井段均見到活躍油氣顯示。截至目前，已完成8口直井11個層試油，均獲工業油流。

張慶輝表示，「頁岩油與其他油藏開採最大的區別是，別的油藏自然投產，完井射孔後油就會像泉水一樣湧出來，而頁岩油油層非常致密，原油富集在微納米的孔隙當中，我們必須採用大規模體積壓裂方式把油解放出來，相當於我們在地下人造一個高速通道，讓油流出來。」

青海油田採油三廠開發室副主任崔榮龍表示，通過前期勘探井的生產情況，總結出頁岩油直井和水平井均具備初期產量高、壓力穩定，長期自噴穩定生產的特徵，為後期高效開發奠定基礎。

「頁岩油是一套源內油氣藏，就目前英雄嶺凹陷來說，它的面積有1500平方公里，而我們目前埋深5000公尺的這個區域面積就有將近150平方公里，可以實現持續的勘探開發。」英雄嶺頁岩油全生命週期項目經理趙健表示，「我們現在的試驗階段基本上就是建成10萬噸的一個示範平台，項目將分三個階段進行，逐步建成100萬噸產能數位化頁岩油高效開發示範區。」