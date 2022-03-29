徐熙媛（大S）在本月8日閃電宣布嫁給24年舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄，並已在南韓完成結婚登記，具俊曄隨即在隔天就飛抵台灣，具俊曄完成10天隔離、7天自主健康管理後，大S和具俊曄則在昨委託代理人完成結婚登記，而小S則在節目《小姐不熙娣》還原大S激動認愛的瞬間，她也提到，大S和具俊曄是在最相愛時被迫分開，所以他們雙方都留了很深的遺憾。

節目《小姐不熙娣》臉書今（29日）釋出預告，小S還原大S認愛瞬間，大S告訴她：「現在可能是有交到男朋友了，而且那個人妳認識」，小S馬上驚回：「不會是具俊曄吧」，大S當下則露出欣喜又感動的表情，也讓小S又驚又喜，具俊曄當時也說：「此刻他才發現，原來她（大S）在他心裡一直有一個很深的位子」，小S補充說：「他們（大S和具俊曄）當時是在最相愛的時候被迫分開，所以他們彼此雙方都留了很深、很深的遺憾。」

小S說完後還搞笑說：「不要多講他們的私事」，逗得全場來賓哈哈大笑，助理主持派翠克還虧她：「妳剛剛講的全是私事」，如今大S閃嫁具俊曄，讓彼此不再遺憾，而大S經紀人昨也證實，熙媛跟具俊曄在台灣的結婚登記手續已完成，「結婚日期就是以韓國2月8日的登記日期為準。大家都辛苦了！所有對新人們的祝福，新人都收到了，非常感謝！」