現代人工作忙碌，精神不濟的時候經常會來一杯咖啡提提神，但喝咖啡其實有很多「眉角」需要注意。台灣營養基金會執行長吳映蓉近日發文，列出4個喝咖啡時應注意的事項，包含吃飯時或飯後一小時要避免喝濃咖啡，若是膽固醇較高者，則要先用濾紙過濾再飲用。

吳映蓉在臉書粉專提到，有一項有趣的研究結果顯示，經常喝咖啡的人腸道中的好菌，比起很少喝咖啡的人還要豐富，有害菌的比例也比較少。不過所有的飲食原則都強調「中庸之道」，千萬不可為了讓腸道「菌相好」，而毫無節制地喝咖啡，同時她也列出4項喝咖啡時應該注意的事。

1、吃飯時或飯後一小時，盡量避免喝濃咖啡，以免阻礙礦物質的吸收。

2、傍晚以後要盡量避免喝咖啡，或是喝咖啡的量要減少，因為咖啡會增加壓力荷爾蒙的分泌，傍晚後壓力荷爾蒙應該要下降，因此不要喝太多咖啡來干擾身體原有的規律，免得身體無法放鬆，晚上睡不好。

3、本身膽固醇較高者，應該要用濾紙先過濾一下咖啡，因為裡面有不少增加膽固醇的成分，用濾紙就能將這些成分過濾掉。

4、不能把咖啡當開水喝，一天只需一杯美式，就可以達到增加腸道好菌的功能。