教育部在103年開始推動大學磨課師（MOOCs）計畫，截至110年，已補助70所大學發展600門課程，總計超過62萬人次註冊，平均完課率超過11％。課程閱覽人次更從103年的136萬人次上升到110年1329萬人次，7年來閱覽人數成長將近10倍。

教育部今（29）日舉辦「磨課師標竿課程線上頒獎典禮」，頒獎表揚7所大學的9個團隊，感謝推展優質磨課師課程，為磨課師及數位學習帶來嶄新風貌。

清華大學分析環境科學研究所教授周秀專的「細胞生物學」課程除榮獲標竿課程殊榮，更因製作擴增實境（AR）的生物結構教材獲得「最佳科技應用獎」，該門課程改善傳統圖片式教學，吸引許多學習者修課，還有武陵高中及高師大附中的學生到清大參與實體期末考，顯見課程的精采。

周秀專表示，教室走出校園是必然的趨勢，未來除了持續提供學習者專業知識，也希望能更完善AR教材以強化課程的設計，並提升學習成效。

逢甲大學資訊工程系教授薛念林則表示，過去在舉辦程式競賽時，一位心理系的學生特地趨前向他致意，表示因為上了他的磨課師課程後，開始對撰寫程式有興趣，後來更選修相關課程，並在程式競賽中獲得獎項，「這樣的訊息對我非常的鼓舞」。

持續參與磨課師課程發展的雲科大未來學院通識教育中心助理教授胡詠翔認為，大學教師投入教學數位轉型已是全球趨勢，打造支持學習者自主學習的適性化環境，培養每一位線上學習者豐富自主及終生學習經驗是很有趣的事，他也持續帶領團隊利用學習軌跡協助線上師生互動，並因「大數據的設計思考課程」獲得最佳互動經營獎。

胡詠翔曾經發現有高中生因為姊姊在大學修完課後推薦而來修習該課程，反映了課程良好的互動設計，不論是大小朋友都能徜徉在學海中。

想註冊標竿課程或是加入磨課師的學習行列，可到教育部磨課師課程策展網站（http://taiwanmooc.org）進一步瞭解。