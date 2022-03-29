《渡過幸福》Fun旗津系列活動開跑，第一週由許富凱、黃妃打頭陣，就迎來萬人響應挺旗津的好佳績！接下來的4天清明連假，高雄市政府觀光局將在旗津推出親子趴、嘻哈街舞、青春偶像團體、懷念金曲之夜等節目輪番上演，有Open小將、蘋果家族、饒舌歌手大支、資深唱跳歌手包偉銘等深受大人小孩喜愛的團體做精彩演出，歡迎全國民眾都來旗津觀光旅遊、吃喝玩樂，享受夏日美好時光。

觀光局說明，本周連假期間在旗津，將針對各個年齡族群推出主題活動，例如4月2日親子趴，有內門國小宋江陣、小兒子阿甯咕、蘋果家族、OPEN小將等，要與小朋友一起同樂歡渡兒童節；4月3日則有嘻哈街舞，由高雄在地街舞團體輪番上陣，藝人大支率領人人有功練等嘻哈團大秀拿手絕技；4月4日則請來青春偶像男女團體，包括PER6IX、C.T.O、G.O.F、B.T.O.D等，準備用熱歌勁舞嗨翻旗津；4月5日懷念金曲，則邀請汪佩蓉、陳界宇、鄭仲茵、許明杰、劉依純、包偉銘等知名歌星，邀請大家一起進入時光隧道，品味經典歌曲的美好。

另觀光局也力邀「斯巴達障礙跑競賽」主辦單位，於近期每個周末在旗津沙灘舉辦訓練體驗營，現場由專業教練帶領選手熱身及練習，而本周配合兒童節檔期，主辦單位於4月2日及3日推出小斯巴達的沙灘親子訓練營，再搭配場域原有的沙灘排球、足球、衝浪，旗津顯然已成為最適合全家健康運動的地方之一，歡迎爸爸媽媽帶著小朋友前來體驗！而4月3日還有沙灘風箏，將有專業人士於現場演出競技沙灘風箏，也很適合大小朋友一起來觀賞。

觀光局表示，日前3月25日一連三天，在旗津豐收廣場舉行的「搖滾旗津Fun」、「好台語好旗津」、「超級沙灘電音Party」活動反映熱烈，吸引超過萬名民眾參與，加上搭乘渡輪發放旗津券，為旗津帶來滿滿人潮與商機。