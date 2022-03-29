越南政府29日表示，因為新冠抗疫規定放寬，商業活動得以陸續恢復，生機一片蓬勃下，當地第1季GDP(經濟成長率)大幅成長5.03%，不僅超過2021年同期的4.72%，只比2021年第4季的5.22%要少一點。

越南政府自豪地指出，在目前還是有新冠疫情的情況下，加上全球地緣政治動盪，自己的GDP還能成長5%實屬不易。其中，製造業與營建業年增6.38%，服務業增4.58%，農業也增2.45%。

越南是東南亞製造業中心，從2021年底開始鬆綁抗疫規範，當地代工廠逐漸恢復全面運作。調研單位凱投宏觀(Capital Economics)認為，與先前的Delta病毒很不一樣，現在得的都是Omicron，多虧新冠疫苗施打率增加，服務業與製造業才可免於停工。

此份報告中，越南2022年首季出口年增12.9%至885.8億美元，進口同步成長15.9%至877.7億美元，貿易順差為8.09億美元。同時，出口收入豐厚，主要歸功於三星電子生產的智慧手機，還有服裝以及鞋類產品等。

越南第1季消費者通膨年增1.92%，工業生產更是上漲6.4%。

凱投宏觀預估，越南景氣復甦可望再延續幾個月，但要留意一些不利因素。首先是油價大漲，全球經濟成長恐將趨緩，進而影響到出口。還有，中國大陸新冠疫情升溫，供應鏈供貨不穩狀況應會再惡化。

對於越南2022年GDP預測值，凱投宏觀樂觀上看8.8%，高於當地官方目標6%到6.5%之間。由於受到新冠病毒影響，越南2021全年GDP僅增2.58%。